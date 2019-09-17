В школах оккупированного Севастополя начали изучать украинский язык – росСМИ

Изучение языка начинается после заявки от родителей школьников.

Так называемый департамент образования и науки оккупированного Севастополя заявляет, что школьники Севастополя с нового учебного года начали изучать украинский язык.

Об этом сообщает российский ТАСС.

"По линии изучения родных языков в этом году к русскому и крымскотатарскому добавляется украинский", - заявил директор так называемого департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозеров.

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Белозеров отметил, что дисциплина не является обязательной – ее изучают по выбору. Он также добавил, что крымскотатарский язык в школах Севастополя уже преподают как факультатив и как обязательные уроки для детей разного возраста.

Изучение языка начинается после заявки от родителей школьников.

Белозеров рассказал, что перед началом учебного года департамент получил первые просьбы на введение уроков украинского языка. По его словам, сейчас русский язык как национальный изучают более 41 тысячи детей, украинский – около 180, столько же крымско-татарский. Еще есть несколько заявок на изучение армянского и азербайджанского языков, якобы ведется поиск преподавателей.

Ранее представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщали, что оккупационная власть аннексированного Крыма лишили возможности крымских детей изучать крымскотатарский и украинский языки в общеобразовательных школах.