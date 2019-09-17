В ООН подсчитали, сколько крымчан в этом году заставили служить в Вооруженных силах РФ

Крымским жителям было вынесено 29 обвинительных приговоров за уклонение от призыва.

В июне текущего года в оккупированном Крыму завершилась кампания по принудительному призыву

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жителей Крыма в Вооруженные силы Российской Федерации. Их количество стало рекордным - 3 300 мужчин.

Об этом говорится в докладе Офиса ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года, пишет ТСН.

"С учетом этой цифры общее количество крымских призывников составляет минимум 18 тыс. мужчин", - говорится в докладе.

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Отмечается, что некоторые лица, призванные в рамках весенней кампании 2019 года, как и в предыдущие четыре призыва с 2017 года, были направлены на военные базы в Российской Федерации.

УВКПЧ установило, что крымским жителям было вынесено 29 обвинительных приговоров за уклонение от призыва, за которое уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Четыре приговоры были вынесены в первом полугодии 2019 года, 22 – в 2018 году, три – в 2017 году.

За исключением одного случая, где обвиняемый был приговорен к условному сроку лишения свободы, обвиняемые были оштрафованы в уголовном порядке на сумму от 5 тыс. до 60 тыс. российских рублей (80-902 долларов).