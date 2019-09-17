Убийство патрульных в Днепре: суд не удовлетворил апелляцию на приговор экс-"торнадовцу" Пугачеву

В сентябре 2016 года бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев убил двух патрульных полицейских. В апреле 2019 года Пугачева приговорили к пожизненному заключению.

Днепровский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух патрульных экс-бойца роты спецназначения МВД "Торнадо" Александра Пугачева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении отмечается, что суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба.

Пугачев, не согласившись с таким решением суда, подал апелляцию.

"Сегодня в ходе судебного заседания коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Днепровского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Александра Пугачева и его защитника, а приговор суда первой инстанции - без изменений", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2016 года в Днепре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» (на тот момент 34-летний) Пугачев застрелил патрульного полицейского Максима Кугушева, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения; а также ранил его напарницу Ольгу Макаренко. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Во время конфликта с полицейскими Пугачев также получил ранения, его задержали в больнице. Как выяснилось позже, он находился в розыске за совершение других преступлений.

Пугачев обвинялся по 5 статьям Уголовного кодекса, в частности в умышленном убийстве сотрудника правоохранительного органа, незаконном завладении и обращении с оружием (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ст. 348, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК).

8 апреля 2019 года Кировский суд Днепра приговорил Пугачева к пожизненному заключению с конфискацией имущества, а также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей стороны 3 млн грн морального ущерба.

Осужденный своей вины не признал, со следствием не сотрудничал.