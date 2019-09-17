Сеть растрогало фото матери погибшего украинского воина на его похоронах

На фото с сыном прощается мать героя, которая пытается задержать его перед тем, как предать земле.

Украинцев растрогало фото матери погибшего на Донбассе украинского воина.

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Кадры опубликовал капеллан Андрей Зелинский на своей странице в Facebook. Он уточнил, что сняты они были 16 сентября в Тернополе во время похорон воина.

На пост отреагировали около тысячи человек за несколько часов. Украинцы выразили соболезнования матери, потерявшей сына: "Нет ничего страшнее, чем хоронить детей", "Вечная память", "Спасибо матери за сына", "Искренние соболезнования матери", "Больно смотреть".

Прощались с 34-летним Михаилом Цимбалистым, погибшим на Донбассе 15 сентября.

Ранее в Черниговской области простились с погибшими результате вражеского обстрела на Донбассе земляками: старшим матросом Александром Шарко и матросом Владиславом Раком.