Эксперт выступил за всеобщий армейский призыв и обязанность граждан владеть огнестрельным оружием

Эксперт считает, что единственным способом сохранить целостность Украины является создание армии, в которой каждый граждан Украины будет подготовленным солдатом.

Всеобщий армейский призыв и обязанность граждан владеть огнестрельным оружием — жизненно необходимы для безопасности страны.

Такое мнение озвучил в интервью изданию «Апостроф» директор консалтинговой компании Karyzhsky Communications

«Любой известный сценарий глобального потепления предполагает, что сокращение плодородных земель на планете является неизбежным процессом. И что одним из самых ценных ресурсов для стран станет земля, способная приносить урожай. Несмотря на стереотип о том, что быть аграрной страной в XXI веке постыдно, завтра возможность самостоятельно обеспечивать продовольственную безопасность своим гражданам и возможность защитить эту возможность будет вопросом национальной безопасности», - объясняет Максим Карижский.

Эксперт так же считает, что единственным способом сохранить целостность Украины является создание армии, в которой каждый граждан Украины будет подготовленным солдатом. «Каждый взрослый украинец обязан владеть собственным оружием, а также уметь обращаться с основными огневыми средствами, знать тактику ведения боя», - сказано в интервью.

«Профессиональная армия была придумана в концепции войны на чужой территории, а не на своей. Первому удару мощного противника способна противостоять лишь страна с высоким уровнем мобилизации и обученности военному делу», - говорит Карижский.

Напоминаем, что в Верховной Раде 4 сентября был зарегистрирован законопроект «Об оружии», предполагающий создание единого реестра оружия.

Ранее партия «Слуга Народа» заявила, что полного перехода на контрактную армию не будет. Предполагается, что форма комплектования армии останется смешанной.