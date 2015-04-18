Милиция в Харькове открыла дело по факту сноса двух памятников Ленину

В Харькове милиция открыла уголовное производство по факту сноса двух памятников Ленину.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, сегодня, 18 апреля, сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные cнесли еще два памятника Ленину (видео)Сейчас сотрудники милиции проводят необходимые оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к ним.

Как сообщал УНИАН, в Харькове ночью 18 апреля неустановленные лица свалили два памятника Ленину, которые были установлены на территории вузов в Киевском районе города.