Армией командуют те же генералы, которые в течение 23 лет разворовывали ее - боец ”Карпатской Сечи”

Об этом он сказал во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 18 апреля в 17:00.

«Руководство нашей армии, там где-то порядка 400 генералов... И они сейчас командуют нашими военными, это именно те генералы, кстати, которые разворовывали армию нашу 23 года, которые устраивали там, через какие-то связи, себя, на всевозможные должности. Есть к ним доверие? Нет, там нет никакого доверия», - подчеркнул Тихонов.

В то же время он считает, что ведущие позиции в Генеральном штабе и в руководстве армии должны занимать те офицеры, которые прошли горнило войны на востоке Украины.

Читайте такжеБоец батальона "Карпатская Сечь": на востоке происходит полноценная война, а не АТО

При этом он отметил, что у обычных военнослужащих «до сих пор нет понимания, как они (генералы) планируют вести себя в этом конфликте дальше...».

По его словам, руководство армии не дало четкого понимания, какова стратегия, как дальше действовать в зависимости от ситуации после того, как у линии разграничения бойцы «окопались на определенных позициях».

Тихонов убежден, что оккупированные территории надо продолжать освобождать.