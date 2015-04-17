Армией командуют те же генералы, которые в течение 23 лет разворовывали ее - боец ”Карпатской Сечи”
Боец добровольческого батальона «Карпатская Сечь», участник обороны Донецкого аэропорта Николай Тихонов заявляет, что украинской армией командуют те же генералы, которые на протяжении 23 лет разворовывали ее.
Об этом он сказал во время записи телевизионной программы «Восток + Запад», которая будет транслироваться на канале УНИАН-ТВ 18 апреля в 17:00.
«Руководство нашей армии, там где-то порядка 400 генералов... И они сейчас командуют нашими военными, это именно те генералы, кстати, которые разворовывали армию нашу 23 года, которые устраивали там, через какие-то связи, себя, на всевозможные должности. Есть к ним доверие? Нет, там нет никакого доверия», - подчеркнул Тихонов.
В то же время он считает, что ведущие позиции в Генеральном штабе и в руководстве армии должны занимать те офицеры, которые прошли горнило войны на востоке Украины.
Читайте такжеБоец батальона "Карпатская Сечь": на востоке происходит полноценная война, а не АТО
При этом он отметил, что у обычных военнослужащих «до сих пор нет понимания, как они (генералы) планируют вести себя в этом конфликте дальше...».
По его словам, руководство армии не дало четкого понимания, какова стратегия, как дальше действовать в зависимости от ситуации после того, как у линии разграничения бойцы «окопались на определенных позициях».
Тихонов убежден, что оккупированные территории надо продолжать освобождать.