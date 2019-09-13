В Винницкой области дан старт строительству одного из крупнейших в мире заводов по производству спортивных товаров компании «HEAD»

Сегодня, 13 сентября, в рамках проведения VII Международного инвестиционного форума «Винниччина - бизнес в центре Украины» на территории Винницкого индустриального парка состоялась закладка символической капсулы в начало строительства будущего завода компании «Head International Holding GmbH» - известного австрийского производителя оборудования для зимних видов спорта, тенниса и подводного плавания с аквалангом.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители области и города: председатель облгосадминистрации Валерий Коровий, Винницкий городской председатель Сергей Моргунов, а также исполнительный вице-президент, директор по производственным вопросам компании «HEAD» Геральд Скробанек, директор Департамента международного сотрудничества и регионального развития облгосадминистрации Владимир Мережко, директор Департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Светлана Василюк, руководители ведущих предприятий области, представители ГО «Винницкий Бизнес Клуб» и СМИ.

«Мы очень хотели, чтобы сегодняшнее мероприятие стало еще одним подарком жителям в преддверии Дня рождения города Винницы ,- подчеркнул во вступительном слове председатель ОГА.- Когда мы говорим о таких компаниях как HEAD, то видим уникальное сочетание промышленной и IT-индустрии, что,в первую очередь, дает возможность формировать новую элиту менеджеров – людей, которые занимаются бизнесом, чтобы топ-менеджмент присутствовал в Виннице. Новый завод компании UBC- групп, строительство которого мы начинали совсем недавно, и компания «HEAD», которая размещает свои мощности рядом, уже обеспечили систему координации: проектная группа UBC- групп приступила к выполнению задач для компании «HEAD».

Глава области поблагодарил всю команду городского головы и лично Сергея Моргунова за качественную и оперативную работу на этапе подготовки к реализации проекта.

В свою очередь, директор по производственным вопросам компании «HEAD» Геральд Скробанек выразил благодарность за содействие в реализации проекта председателю ОГА Валерию Коровию и пригласил руководителей области и города удостоверить своими подписями дату строительства нового завода, а всех присутствующих стать свидетелями закладки символической капсулы.

Сегодняшнее событие символизирует старт строительству одного из крупнейших в мире заводов по производству продукции для зимних видов спорта ,- отметил» Геральд Скробанек.- Мы сейчас на стадии проектирования, строительство начнется с весны следующего года. Общая стоимость проекта составляет свыше 80 миллионов евро. На начальном этапе планируется создать 300 новых рабочих мест с возможностью расширения штата до 1000 человек. Производство лыж, лыжных ботинок, лыжных креплений будет осуществляться на участке площадью 45 тыс кв.м».

Исполнительный вице-президент, директор по производственным вопросам компании «HEAD» Геральд Скробанек рассказал журналистам, что локации в Виннице было предоставлено преимущество среди шести подобных вариантов, она оказалась лучшей. Уже в 2021 году завод даст первую продукцию - товары для зимнего спорта (лыжи, лыжные ботинки, лыжные крепления,) а зарплата работников будет честной и достаточно высокой.

Сейчас производство компании «HEAD», расположенно в Австрии, Чехии, Болгарии, Китае. Компания присутствует в 85 странах мира. Бренд HEAD является наиболее узнаваемой в мире в сфере горнолыжных видов спорта.

Отдельно следует отметить, что за последние 5 лет, интерес к Винницкой области со стороны инвесторов значительно повысился. Как регион, в котором созданы все надлежащие условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, в этом году планируется реализовать еще 47 инвестиционных проектов на общую сумму почти 2,5 млрд грн, что позволит создать более 1200 новых рабочих мест.