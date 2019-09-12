Освобожденные из российского плена украинские моряки провели пресс-конференцию (видео)

Из российского плена в Украину вернулись 24-х захваченных военных моряков.

Освобожденные из российского плена украинские моряки провели пресс-конференцию.

Организатор пресс-конференции - Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России вести себя с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками согласно Женевской конвенции о военнопленных.

Суд ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 захваченных моряков и дать им возможность вернуться в Украину.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.