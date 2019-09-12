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В курортном украинском городе могут временно ввести особый режим

13:52, 12 сентября 2019
Общество
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В Бердянске 13-14 сентября возможно введение особого режима / фото УНИАН

В г. Бердянск Запорожской области во время проведения в течение 13-14 сентября планового тактико-специального антитеррористического учения возможно введение особого режима.

Об этом в Facebook сообщил помощник начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Сергей Левченко.

По его информации, в течение 13-14 сентября координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ в области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение.

«Тренировка состоится на территории г. Бердянск в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения», - отметил он.

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В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы, представители органов власти и местного самоуправления.

По словам Левченко, во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

В управлении призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования.

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Теги: #Бердянск