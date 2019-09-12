В курортном украинском городе могут временно ввести особый режим
В г. Бердянск Запорожской области во время проведения в течение 13-14 сентября планового тактико-специального антитеррористического учения возможно введение особого режима.
Об этом в Facebook сообщил помощник начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Сергей Левченко.
По его информации, в течение 13-14 сентября координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ в области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение.
«Тренировка состоится на территории г. Бердянск в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения», - отметил он.
Читайте такжеВ течение недели в небо над Львовщиной будут подниматься около 200 десантников (фото, видео)
В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы, представители органов власти и местного самоуправления.
По словам Левченко, во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.
В управлении призвали жителей и гостей региона сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования.