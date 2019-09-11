Дело МН17: боевик Цемах из свидетеля стал подозреваемым

Нидерландские следователи опасаются, что у них не будет больше шанса допросить Цемаха.

Нидерландские следователи переквалифицировали фигуранта в деле о сбитом Боинге 777 Владимира Цемаха в подозреваемые.

Об этом информирует DW со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири 11 сентября.

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По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что Цемаха рассматривают как подозреваемого в связи с недавней информацией, появившейся этим летом.

Пири заявила также, что выдача Цемаха России стала мучительной для родственников погибших в авиакатастрофе.

«С международной точки зрения в Украины есть обязательства, предусматривающие сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет. И, отдав одного из подозреваемых Москве, Украина не сдержала свое обещание», – сказала депутат.

Теперь у следователей с JIT нет практически никаких шансов допросить Цемаха, убеждена Пири.

«Понятно, что мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы же не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она так бы не подчеркивала необходимость его обмена. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля», – считает европарламентарий.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств, среди них - и бывший зенитчик «ДНР» Цемах.

СБУ задержала Цемаха в конце июня в городе Снежном на временно оккупированной территории Донецкой области в связи с делом о катастрофе малайзийского самолета «Боинг-777» рейса MH17.

Исследователи международной группы расследователей Bellingcat предполагают, что Цемах причастен к сбиванию «Боинга» и был свидетелем тех событий. Украинские правоохранители подозревали Цемаха в участии в деятельности «ДНР» и в организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что европейские правоохранители перед обменом провели с Цемахом необходимые следственные действия. Также он отметил, что обмен удерживаемыми лицами из РФ мог сорваться из-за Цемаха.