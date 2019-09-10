Чиновники горсовета Кривого Рога разворовали более миллиона гривень на организации дня города

Чиновники вступили в сговор с частным предпринимателем, который стал подрядчиком праздника.

В Кривом Роге Днепропетровской области должностных лиц городского совета подозревают в присвоении более 1 млн грн во время подготовки к празднованию дня города.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины..

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Отмечается, что оперативниками управления защиты экономики в Днепропетровской области Нацполиции при процессуальном руководстве прокуратуры Днепропетровской области разоблачили преступную схему хищения бюджетных средств во время организации праздничных мероприятий, посвященных 244-й годовщине основания города Кривой Рог.

Следствием установлено, что должностные лица горсовета вступили в сговор и привлекли к противоправным действиям частного предпринимателя в качестве подрядчика праздника. Для проведения праздника горсовет заключил с предпринимателем договор на 4 миллиона гривень.

По данным полиции, стоимость услуг по выступлению артистов искусственно была завышена на сумму более миллиона гривень.

Вчера, 9 сентября, правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту расположения рабочих мест должностных лиц исполкома Криворожского городского совета.

Также вчера одному из фигурантов дела объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.