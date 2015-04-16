Киевсовет утвердил присяжных для рассмотрения дела экс-"беркутовцев" Аброськина и Зинченко

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 79 депутатов из 101, зарегистрированного в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что Киевсовету предоставлены полномочия раз в два года утверждать списки присяжных районных судов города. Список присяжных судей Святошинского района был последний раз утвержден в ноябре 2012 года и в настоящее время их полномочия прекращены. Начальник теруправления Государственной судебной инстанции Украины в Киеве 17 марта 2015 г. передал в Киевсовет представление об утверждении нового списка присяжных в количестве 15 человек. Исходя из документов, которые поступили от 13 человек, изъявивших желание стать присяжными в Святошинском райсуде, был подготовлен проект решения об утверждении списка присяжных суда в количестве 13 человек.

Читайте такжеСуд продлил арест двум подозреваемым в убийствах на Майдане экс-беркутовцам до 3 мая

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Святошинский райсуд перенес на 28 апреля рассмотрение уголовного производства против Аброськина и Зинченко в связи с невозможностью сформировать состав суда присяжных.

В частности, как пояснил тогда председательствующий в деле судья Сергей Дячук, нельзя начать рассмотрение дела, поскольку оно должно рассматриваться судом присяжных, а их список еще не утвержден Киевским городским советом.

Судья выразил надежду, что Киевсовет в ближайшее время утвердит этот список.

Справка УНИАН. В прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в расстреле 39 активистов Майдана, и передали дело в суд.