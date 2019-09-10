Крысин будет сидеть в тюрьме минимум до начала 2023 года – прокурор

Прокурор надеется, что решение Верховного суда ускорит рассмотрение другого производства, по которым Крысина обвиняют в препятствовании мирным собраниям и истязании людей.

«Титушка» Юрий Крысин будет находиться в заключении как минимум до начала 2023 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила прокурор Юлия Малашич, комментируя сегодняшнее решение Верховного суда, который не удовлетворил кассационную жалобу адвокатов «титушки» и оставил ему в силе приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

”Мы будем работать и в дальнейшем, и я имею надежду, что это решение найдет отражение еще в одном обвинительном приговоре”, – сказала Малашич.

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Также она добавила, что в деле, которое рассматривает Печерский райсуд, Крысину инкриминируют совершение более тяжких преступлений, чем хулиганство, а именно - препятствование проведению мирных собраний, пытки людей. А наказание, которое грозит Крысину, является значительно более суровым – до 10 лет лишения свободы.

Одновременно Малашич отметила, что положения так называемого «закона Савченко» не могут быть применены к Крысину, поскольку во время досудебного расследования дела об убийстве Веремия «титушка» почти все время, кроме нескольких недель, находился на свободе.

По словам прокурора, поэтому принцип – день содержания в следственном изоляторе за два в местах лишения свободы к Крысину не будет применен. Таким образом, он будет отбывать наказание как минимум до начала 2023 года.

««Закон Савченко», который на сегодня уже утратил силу, даже с учетом его обратной силы, к Крысину не применяется. Только в коротком промежутке времени – 3 недели – когда он находился под стражей, но это существенно не повлияет на его срок отбывания наказания – 5 лет», – сказала Малашич.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а потом выстрелили в спину.

Действия Крысина, который добивал битой раненого журналиста, были квалифицированы как хулиганство.

22 декабря 2017 года судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новое наказание – 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

В начале октября 2018 года Крисіна этапировали в Торецкую исправительную колонию №2 для отбывания наказания.

Дарницкий райсуд Киева в настоящее время рассматривает еще одно дело против Крысина – по противодействию активистам Евромайдана и пыткам.

Сегодня, 10 сентября, Верховный суд оставил в силе приговор Крысину в виде лишения свободы сроком на 5 лет по делу об убийстве Веремия.