Олег Сенцов отметил, что представлен только в Facebook.

Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов показал свою «единственную страницу в интернете» – в социальной сети Facebook.

Об этом режиссер сообщил на своей странице.

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«Это моя единственная страница в интернете. В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация фейсбука, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синию галочку. Но что поделать - не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надесь, после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра!», – написал Сенцов.

Ранее экс-политзаключенный отметил: «В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание».

Как сообщал УНИАН, Олег Сенцов оказался в числе освобожденных из российского заключения украинцев. Сразу после этого события в Twitter появился аккаунт с именем Олега Сенцова, который оказался фейковым.