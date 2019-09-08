СМИ нашли Twitter Сенцова, созданный сразу после его освобождения

Отметки о подтверждении подлинности у аккаунта Сенцова пока нет.

Сразу после освобождения Олега Сенцова из заключения в РФ в микроблоге Twitter появился аккаунт на его имя.

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На Twitter Сенцова обратили внимание «Буквы». Отметки о подтверждении подлинности у аккаунта пока нет.

В публикациях аккаунта от имени Сенцова выражается благодарность всем, кто поддерживал украинца в период его пребывания в РФ.

«Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы», – говорится в последнем на данный момент посте.

Спасибо всем за слова поддержки. Я с семьёй. Немного отдохну, отойду от всего этого и буду с каждым из вас. Нам ещё много работать до полной победы. — Олег Сенцов (@OlegSentsov) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали в мае 2014 года. Российские силовики обвинили их в организации терактов в оккупированном Крыму. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.