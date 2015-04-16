В Севастополе разогнали митинг против беззакония местных оккупационных "властей" (фото, видео)

В оккупированном Россией Севастополе разогнали митинг активистов общественного движения «Защитим Севастополь», которые собрались в среду 15 апреля в 16.00 на площади Нахимова, чтобы выразить свой протест против «беззакония местных властей».

Как сообщила Крым.Реалии одна из активисток движения, заявка на митинг была отправлена в предусмотренном российским законом порядке, при этом на руках у руководителя движения Василия Федорина были документы, свидетельствующие о том, что в оккупационном "правительстве" эти бумаги получили.

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«Однако за день до намеченной даты в правительстве ответили, что никаких документов не получали и санкции на проведение митинга не дадут. Никакие аргументы в правительстве слушать не желали», – сообщила активистка.

"Тем не менее, активисты собрались на площади Нахимова. После того, как около памятника собралось порядка десяти человек, к ним подошли сотрудники полиции и стали требовать прекратить "незаконное массовое мероприятие"", – сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Активисты предприняли попытку провести свой митинг, после чего полицейские потребовали от активистов пройти в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.

На эти требования активисты также ответили отказом, после чего несколько сотрудников полиции с применением физической силы отвели к автомобилю трех организаторов митинга, среди них –координаторов движения «Защитим Севастополь» Василия Федорина и Александра Карлюка.

Следует отметить, что активисты не стали расходиться и начали пикетировать полицейские автомобили.

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В процессе составления административного протокола Федорин почувствовал себя плохо, ему была вызвана карета скорой помощи, после чего он был доставлен в городскую больницу. Остальных задержанных активистов отпустили после составления административных протоколов.

Ранее общественное движение «Защитим Севастополь» неоднократно организовывало антиправительственные акции, требуя отставки так называемого "севастопольского губернатора" Сергея Меняйло и всего аппарата оккупационной власти города.