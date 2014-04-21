Пророссийские боевики разогнали патриотический митинг на Луганщине, есть пострадавшие - СМИ

Подробности по телефону 5 канала сообщил один из активистов, Георгий Медяник.

Акция продолжалась до часа. Для ее разгона стянули большое количество промосковских боевиков, в части из которых были закрыты лица. Они с криками "фашисты" и "предатели" приблизились к участникам патриотической акции, и, в конце концов, напали, применяя биты и палки.Читайте такжеНа митинг за федерализацию в Харькове пришли около 300 человек

Небольшие силы милиции не смогли решить ситуацию, поэтому проукраинских митингующих разогнали - люди бежали дворами, их догоняли и били. Сейчас в центре города до сих пор опасно, потому что не понятно, кто контролирует ситуацию, - отметил активист.