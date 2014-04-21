Пророссийские боевики разогнали патриотический митинг на Луганщине, есть пострадавшие - СМИ
15:00, 21 апреля 2014Политика
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Митинг в поддержку единства Украины в городе Рубежное Луганской области, разогнала группа пророссийски настроенных парней. Вооруженные битами, они били людей, есть много пострадавших.
Пророссийские боевики разогнали патриотическую митинг на Луганщине , есть пострадавшие - СМИ
Подробности по телефону 5 канала сообщил один из активистов, Георгий Медяник.
Акция продолжалась до часа. Для ее разгона стянули большое количество промосковских боевиков, в части из которых были закрыты лица. Они с криками "фашисты" и "предатели" приблизились к участникам патриотической акции, и, в конце концов, напали, применяя биты и палки.Читайте такжеНа митинг за федерализацию в Харькове пришли около 300 человек
Небольшие силы милиции не смогли решить ситуацию, поэтому проукраинских митингующих разогнали - люди бежали дворами, их догоняли и били. Сейчас в центре города до сих пор опасно, потому что не понятно, кто контролирует ситуацию, - отметил активист.
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