Нацсовет обратился в суд для аннулирования лицензий телеканала X-Sport

Об этом сообщил заместитель председателя Нацсовета Григорий Шверк. "Мы приняли решение обратиться в суд об аннулировании лицензии канала X-Sport, потому что в лицензии написано, что канал должен вещать, а телеканал Xsport не вещает. Дальше уже суд будет решать этот вопрос", - сказал Григорий Шверк.

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По его словам, при рассмотрении данного вопроса у регулятора возникли проблемы в связи с тем, что представители телеканала не явились ни на предыдущие, ни на последнее заседание Нацсовета.

Как сообщал УНИАН, телеканал X-Sport 1 января 2015 года остановил телевещание в связи с "невозможностью сформировать бюджет для покупки качественного иностранного контента, оплата которого производится в долларах и евро".

В январе Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку канала, по результатам которой объявил ему предупреждение и обязал возобновить вещание до 1 апреля.

Справка УНИАН. X-Sport - украинский спортивный телеканал, начавший вещание в январе 2012 года. До 10 июня 2013 года канал назывался "Хоккей".