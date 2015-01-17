Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала X-Sport
13:45, 17 января 2015Общество
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Тотвельд» (телеканал X-Sport).
Телеканал X-Sport проверят \ скриншот
Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.
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Согласно сообщению, решение принято 15 января. Причина проверки - отсутствие вещания телеканала.
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