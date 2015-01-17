Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала X-Sport

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Тотвельд» (телеканал X-Sport).

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета. Читайте такжеНацсовет накажет "Интер" предупреждением и проверкой Согласно сообщению, решение принято 15 января. Причина проверки - отсутствие вещания телеканала.

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