Нацсовет перенес рассмотрение заявления на лицензию для вещания украинской версии Euronews

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Нацсовета Григорий Шверк. "Мы перенесли рассмотрение этого вопроса, потому что сегодня на заседании представитель канала ("Интер" - УНИАН) не смог рассказать нам о том, что будет транслироваться по каналу Euronews", - сказал Григорий Шверк.

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По его словам, Нацсовет намерен обсудить с Inter Media Group вопросы редакционной политики канала Euronews и уточнить, какая именно редакция будет готовить адаптацию европейского телеканала. По результатам обсуждения регулятор будет принимать решение о выдаче лицензии.

"Мы пообщаемся с представителями этого канала ("Интер" - УНИАН) для того, чтобы понять, что именно будет транслироваться на канале Euronews на украинском языке, как будут строиться отношения между украинским заказчиком и Euronews, какие будут возможности сотрудничать Национальному совету с заказчиком и тому подобное", - добавил Григорий Шверк.

Как сообщал УНИАН, в марте Нацсовет по телерадиовещанию аннулировал лицензию Национальной телекомпании Украины (НТКУ) на вещание украинской версии телеканала Euronews. Такое решение было принято на основании заявления НТКУ в связи с отсутствием возможности финансировать трансляцию украинской версии международного телеканала. Ранее Inter Media Group объявила о заключении соглашения о сотрудничестве с Euronews, которое будет направлено на развитие украинской версии телеканала Euronews.