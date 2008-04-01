Пинчук-центр готовит выставку японской художницы Марико Мори

12 апреля в Киеве в Центре современного искусства PinchukArtCentre откроется персональная выставка «Oneness» («Единение») известной японской художницы Марико МОРИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Пинчука, художница прибыла в Киев для подготовки этого проекта, который станет ее первой выставкой в Центральной и Восточной Европе.

«Марико Мори – одна из наиболее интересных и значимых художниц, которые появлялись в Японии за последние 50 лет. И нам очень приятно, что ее первая выставка в PinchukArtCentre станет самой масштабной из всех ранее представленных в Европе», – сказал арт-директор PinchukArtCentre Питер ДОРОШЕНКО.

По словам искусствоведов, в работах Марико МОРИ пересекаются восточная мифология и западная культура. В них присутствует влияние современной поп-культуры, моды, дизайна, музыки, традиционной японской манга, буддизма, религии синто и научной фантастики. Художница универсальна в своем творчестве и работает в разнообразных жанрах: живописи, фотографии, 3D-видео, скульптуры, инсталляции и перфоманса. Основным фокусом ее творчества является контраст между Утопией и Реальностью.

На выставке в PinchukArtCentre будут представлены работы разного времени - от созданных в середине 90-х, в которых художница являлась главным героем своих фото- проектов, до последних мультимедийных инсталляций и скульптур, в которых автор исследует космологический опыт праотцов человечества.

Марико МОРИ окончила Bunka Fashion College (Токио). В 1998 году переехала в Лондон для учебы в Chelsea Art College. С 1992 года она стала участницей специальной образовательной программы для художников в Whitney Museum в Нью-Йорке. У художницы есть студия в Токио, но в основном она проживает и работает в Нью-Йорке.

Марико МОРИ была участником 51-й Венецианской Биеннале. Ее работа Wave UFO стала одной из наиболее посещаемых инсталляций. Художница проводит активную выставочную деятельность. Ее работы находятся в коллекциях наиболее престижных мировых институций, таких как Центр Жоржа Помпиду (Париж); Музей Современного искусства в Чикаго; Фонд Prada (Италия); Музей Современного искусства Майами и др.

Выставка «Oneness» будет проходить в PinchukArtCentre с 12 апреля до 15 июня.

Часы работы: вторник-воскресенье: 12:00 – 21:00. Выходной – понедельник.

Вход свободный.

Адрес: Центр современного искусства PinchukArtCentre 01004 Украина, г. Киев, ул. Красноармейская/Бассейная 1/3-2, Блок “А”, Бессарабский квартал.