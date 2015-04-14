Львовская область на 100% выполнила план мобилизации военнообязанных

Как сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации (ОГА), об этом сообщил председатель ОГА Олег Синютка, отчитываясь о 100 днях пребывания на посту руководителя области.

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"К сожалению, первый этап 4-й волны мобилизации мы смогли выполнить только на 60%. И это свершившийся факт. Однако, хочу, прежде всего, поблагодарить владык всех христианских церквей, которые донесли до людей основную мораль относительно защиты нашего государства, - сказал Олег Синютка. - А также редакторов и журналистов наших изданий, которые весьма существенно изменили риторику. Сегодня мы говорим, что защита нашей Родины - это долг каждого гражданина Украины".

Кроме того, председатель Львовской ОГА отметил, что особое внимание сегодня нужно уделить демобилизованным.

"Мы обязаны этим людям, которые были в окопах, и, рискуя собственной жизнью, защищали нас с вами. Те люди, которые первыми пошли защищать восточные границы, заслуживают поддержки как от государства, так и от общества", - добавил председатель ОГА.