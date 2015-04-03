В Нацгвардии уже уволены в запас 97% бойцов, которые подлежат демобилизации
В Национальной гвардии Украины уже уволены в запас 97% из почти 4 тысяч бойцов, которые подлежат демобилизации.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
Отмечается, что домой возвращаются военнослужащие, которые были призваны по мобилизации весной прошлого года, большинство из них служили в зоне проведения АТО.
Как отметил заместитель командующего Национальной гвардии Украины по вопросам работы с личным составом генерал-майор Ярослав Сподарь, демобилизация не приведет к снижению боеспособности - на место демобилизованных придут военнослужащие, призванные в четвертую волну мобилизации.
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Кроме того, в связи с началом весеннего призыва начато увольнение в запас военнослужащих срочной службы. Более 6 тысяч юношей должны вернуться домой. Увольнение будет проводиться в шесть этапов, последний из которых должен закончиться к 31 мая.
На сегодня уволены в запас 359 юношей, увольнение продолжается в соответствии с графиком, говорится в сообщении.