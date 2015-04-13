На Харьковщине празднование Пасхи прошло без нарушений общественного порядка - МВД

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным милиции, вчера, 12 апреля, около 140 тысяч жителей города Харькова и области приняли участие в массовых религиозных мероприятиях.

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"Харьковские правоохранители сделали все возможное, чтобы празднование этого значительного события прошло без нарушений. В течение нескольких дней работники милиции обеспечивали контроль за безопасным передвижением транспорта и пешеходов, взяли под усиленную охрану территории объектов с массовым пребыванием верующих. Благодаря принятым мерам празднование Пасхи на Харьковщине прошло без нарушений общественного порядка", - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на Пасху для охраны общественного порядка были привлечены около 1,5 тысяч милиционеров.