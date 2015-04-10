Около 1,5 тысяч милиционеров будут следить за порядком в Харькове на Пасху

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил журналистам начальник Харьковского городского управления милиции Андрей Крищенко.

"Практически вся харьковская милиция будет нести службу. Около 1,5 тыс. милиционеров в этот день будут нести службу", - сказал он.

По словам Крищенко, в выходные дни в Харькове будут дополнительно организованы 30 мобильных групп с привлечением сил Нацгвардии, специальных батальонов милиции, наряды патрульной службы будут приближены к местам проведения мероприятий.

Говоря о мерах безопасности во время марафона, начальник управления подчеркнул, что правоохранители обследуют маршрут, по которому будут бежать спортсмены, особое внимание будет уделено местам, где маршрут проходит вдоль лесополосы.

Он отметил, что в настоящее время информации о возможных терактах во время марафона не поступало, а правоохранители не высказывали рекомендаций отменить или перенести мероприятие.

Читайте такжеПодрыв стелы в центре Харькова квалифицировано как теракт

"Не было рекомендаций. Это событие международного масштаба, заранее согласованное. Взять и отменить - таких рекомендаций не было. Будем усиливать меры безопасности", - сказал Крищенко.

Начальник Харьковского горуправления милиции добавил, что на Пасху правоохранители будут находиться возле каждого культового сооружения в Харькове. По его словам, на территории города расположены 46 храмов и 19 кладбищ, которые будут предварительно осмотрены и исследованы на предмет наличия взрывоопасных веществ.

"Детальные планы разработаны по каждому месту, где будут проводиться массовые мероприятия. Личный состав подразделений горуправления был переведен на усиленный режим несения службы. Проведены инструктажи со всеми сотрудниками, все знают, кто и что будет делать", - сказал он.

Крищенко подчеркнул, что милиция провела встречи с руководителями общественных организаций. "С ними достигнуто понимание", - заверил он и выразил надежду, что праздники в Харькове пройдут с "надлежащим уровнем обеспечения общественного порядка".

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в центре Харькова пройдет II международный марафон.