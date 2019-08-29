Сенцов впервые не позвонил матери в оговоренное время

Мать утверждает, что он всегда в конце месяца звонил ей.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов впервые за долгое время не позвонил матери, хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

Как сообщает "Крым. Реалии", об этом заявила мать Сенцова Людмила.

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«Нет, не позвонил, хотя вчера, 28-го, был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут начинает звонить, но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может… Звонка нет. Я слышала только одно: будет какой-то обмен 33 на 33. Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, да, сказали, что он в Лабытнанги в тюрьме, в той же колонии. Нигде никакого движения. От Олега пришло (у меня день рождения был 12-го) заказное письмо. Думаю, что такое. Он открытку послал. В первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: «Мама, ты верь, мы скоро обнимемся». Вот это было написано», – рассказала Сенцова.

Российские телеграм-каналы «Незыгарь» и Baza утверждают, что Сенцова вывезли 28 августа днем из колонии № 8 в Лабытнанге. Где именно сейчас находится Сенцов – неизвестно. Об этом сообщил источник в спецотделе колонии. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене «33 на 33».