Иерусалимский Патриарх помолится за мир в Украине во время схождения Благодатного огня

Делегация Украинской Православной Церкви, которая по традиции прибыла в Иерусалим (Израиль) за Благодатным огнем, попросила молитв за Украину и украинский народ у Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III.

Как сообщает Центр информации УПЦ, глава украинской делегации митрополит Антоний (Паканич) обратился к Патриарху Феофилу III c просьбой молиться за мир в Украине и украинский народ в Великую Субботу, когда совершается чудо схождения Благодатного огня, и во время Пасхального Богослужения в храме Гроба Господня.

Читайте такжеЗавтра в Киев из Иерусалима доставят Благодатный огонь

«Мы надеемся на молитвы всех поместных Православных Церквей, и, в первую очередь - Иерусалимской Церкви. Мы верим, что Господь не оставит Украину, и в нашей стране вновь воцарится мир», - cказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

В свою очередь, Патриарх Феофил III сказал о том, что всегда молится за Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, “потому что он оказался на кафедре в cамое тяжелое для Украины время – время кризиса, время войны, время расколов».

«Сегодня мы видим, как в Украине некоторые люди пытаются разделить общество и разделить Церковь, пользуясь мирскими средствами. Я хотел бы сказать, что Церковь объединяет не только людей, но и создает единство в государстве. И я всегда повторяю, что разделение, раскол является очень страшной проблемой, и очень серьезным грехом. Но это является испытанием, искушением, которое нам предстоит перенести», - считает Иерусалимский Патриарх.

“C врагами нужно бороться оружием любви. Это значит, что нужно молиться за них. Потому что молитва и любовь не только разогревает сердце, но дает человеку возможность покаяться. Это я скажу из собственного опыта. Именно молитва примиряет людей и создает возможность объединения», - подчеркнул Феофил III.