Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" объявил голодовку из-за нечеловеческих условий в российском СИЗО

Билял Адилов держит сухую голодовку с 20 августа.

Фигурант второй симферопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов объявил сухую голодовку из-за плохих условий содержания в Ростовском СИЗО-1.

Как сообщается на странице общественного объединения "Крымская солидарность" в Facebook, об этом стало известно в ходе судебного заседания по данному делу.

"К руководству СИЗО неоднократно обращались, содержащиеся в данном СИЗО, фигуранты по "делу Хизб ут-Тахрир" с требованием улучшить условия содержания, однако, в результате, Биляла Адилова поместили в камеру с ещё худшими условиями, с сыростью, из-за которой он начал задыхаться. Чтобы как-то привлечь внимание конвоя, Адилов порвал провода в камере, после чего был помещен в карцер на 15 суток", - сказано в сообщении.

По словам адвоката Адилова Людмилы Тюренковой, он держит сухую голодовку с 20 августа.

Отмечается, что во время сегодняшнего заседания в Ростовском областном суде шестеро фигурантов дела, в том числе и Адилов, участвовали в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО, однако в комнате связи для всех не хватило стульев и некоторым обвиняемым пришлось стоять все время заседания.

"По видеоконференцсвязи было видно, что Билял Адилов себя чувствует плохо", - отметила она.

По словам Тюренковой, плохие условия содержания фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" связаны с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и гособвинителей.

"Нечеловеческие условия содержания Адилова в СИЗО будут являться основаниями для подачи дополнительных жалоб", - добавила он.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов объединения "Крымская солидарность". Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе. Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

28 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых накануне также проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю так называемый "суд" в Симферополе арестовал до 15 мая всех 23 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 и 28 марта. 29 марта активистов вывезли в Россию.