Ветеран АТО отдал свой орден "За мужество" известной журналистке, поборовшей рак (фото)

Янина Соколова призвала всех украинцев сходить на Марш защитников Украины.

Ветеран Антитеррористической операции отдал свой орден «За мужество» известной украинской журналистке, ведущей и блогеру Янине Соколовой, которая в мае призналась, что поборола рак.

«Здесь должен был быть пост про флаг. Но сегодня я получила вот это. Плачу. Не от гордости, что военный отдал мне свою награду. Нет. Я не достойна ее. Я плачу от того, что живу в стране, где есть столько мужественных и отважных. Честных и справедливых. Наши воины и есть флаг. Символ нации», - написала журналистка.

Также Янина Соколова призвала всех украинцев сходить на Марш защитников Украины, который состоится на День независимости, и проведать военнослужащих, находящихся в госпиталях.

Как сообщал УНИАН, в мае Янина Соколова признала, что поборола рак.

Соколова добавила, что пока общество обсуждало ее скандальный эфир с певицей Анастасией Приходько, она лежала в реанимационном отделении.

"За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - добавила она.

Журналистка отметила, что, несмотря на болезнь, не прекращала работать.