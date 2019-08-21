Адвокат раскритиковал идею премий за раскрытие взяточников: «можно лишиться своей жизни»

В Украине есть программа защиты свидетелей, но предоставляют ее только на время конкретного процесса, напомнил эксперт.

Система выплат премий разоблачителям коррупции (сумма вознаграждения – до 10% от суммы неправомерной выгоды) не будет адекватно работать в украинских реалиях.

Такое мнение в комментарии «Главреду» высказал адвокат Ростислав Кравец.

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"Скорее, инициатива станет очередным поводом для определенной коррупции. Во-первых, крайне сложно будет установить ущерб и ту сумму, которую государство будет получать. Во-вторых, должны быть конкретные суммы, которые в дальнейшем взыщут. Иначе произойдет, что после разоблачения и в бюджет не попадет ни копейки, и самому разоблачителю", - отметил он.

Адвокат задался также вопросом, откуда государство будет брать средства на содержание и защиту разоблачителей.

"Нужно быть объективными – многие схемы настолько криминализированы, там идут такие громадные потоки, что вопрос здоровья и жизни самих разоблачителей будет стоять очень актуально. И за чей счет это все будет содержаться, если государство в конце концов не получит затрат?", – указал Кравец.

Эксперт констатировал, что в Украине нередко случаются ситуации, когда правоохранительные органы проводят следствие ненадлежащим образом.

"В результате человек формально якобы должен нести ответственность. Но юридически документы составлены неверно, либо адвокаты хорошо сработали, и в итоге не наступила ответственность, как и компенсация. Тогда государство должно нести затраты на выплату теоретического вознаграждения? А если речь будет идти о серьезных преступлениях, то человеку нужно позаботиться не только о своей защите, а и о защите своей семьи", - указывает Кравец.

Адвокат напомнил, что в Украине есть программа защиты свидетелей, но предоставляют ее только на время конкретного процесса.

"Когда он заканчивается – все, охрана снимается. И люди должны отдавать себе отчет, что, идя по такому пути, можно лишиться своей жизни – придется постоянно находиться под чужими фамилиями и не иметь возможности связаться со своими родственниками. В Украине есть подобные программы, но то, что показывают в кино, и то. что происходит в жизни – это две большие принципиальные разницы", - резюмировал Кравец.

Напомним, в Офисе президента Украины готовят законопроекты, предусматривающие материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Руслан Рябошапка заверил, что обличители коррупции не только будут поощрены материально, но и получат защиту от преследований.