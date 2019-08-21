Уже в Украине: МИД подтвердил, что Россия отпустила политзаключенного Терновского

Украинец Терновский был приговорен к двум годам заключения в РФ за "экстремистскую" деятельность.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины подтвердили освобождение Россией украинца Романа Терновского, осужденного в 2018 году до двух лет и трех месяцев за якобы участие в деятельности "экстремистской организации".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Терновский вернулся в Украину. Он сейчас находится в Украине», – отметил дипломат.

Отмечается, что украинец вернулся «из учреждения отбывания наказания в Российской Федерации».

Читайте такжеВ России осудили украинца за участие в публичных акциях в Украине, «направленных против интересов РФ»Другие подробности Погорельцев не сообщил.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года Следственный комитет РФ заявил о задержании в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского за "пропаганду" в Facebook "Правого сектора".

По информации российского следствия, кроме того, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе в Харьковской области Терновский принимал участие в акции по блокаде транзита российских грузовиков, которая проводилась, в том числе и "Правым сектором" "в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве".

Также в СК РФ объявили, что 12 июня 2016 года Терновский и другие участники "Правого сектора" провели акцию по срыву мероприятий ко Дню России в генконсульстве РФ в Харькове.

В августе 2018 года Следственный комитет РФ сообщил, что Терновского суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Приговором российского суда Терновскому назначено наказание в виде двух лет лет трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сегодня, 21 августа, общественная организация "Объединение родственников политзаключенных Кремля" заявила об освобождении Терновского в связи с окончанием срока незаконного заключения на территории РФ.