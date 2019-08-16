«Синяя рука» со столичного бульвара Шевченко уехала в Николаев

Объект символизирует дружбу и общение, постоянно путешествует по Европе.

Скульптура Middle Way румынского скульптора Богдана Раца, которая в течение нескольких месяцев стояла на бульваре Шевченко в Киеве, будет установлена в Николаеве.

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Об этом в Facebook сообщила «платформа MY ART». Отмечается, что скульптура едет в город в рамках реализации международного художественного проекта «Moving Monuments/Памятники, которые движутся».