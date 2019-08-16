«Синяя рука» со столичного бульвара Шевченко уехала в Николаев
Скульптура Middle Way румынского скульптора Богдана Раца, которая в течение нескольких месяцев стояла на бульваре Шевченко в Киеве, будет установлена в Николаеве.
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Об этом в Facebook сообщила «платформа MY ART». Отмечается, что скульптура едет в город в рамках реализации международного художественного проекта «Moving Monuments/Памятники, которые движутся».
Отмечается, что арт-объект символизирует дружбу и общение. Скульптура постоянно путешествует в различных дипломатических и культурных контекстах, и была расположена на центральных общественных пространствах разных городов Европы.
В 2014 году она стояла в британском Ливерпуле. В 2016 – в городе Бая-Маре, Румыния. . В 2017 году - в городе Кашкайш, Португалия. В 2018 году - перед Домом Музыки в Порту, Португалия, и в Киеве.
Уже этим летом к списку этих городов присоединится и Николаев, объект будет установлен на набережной недавно отреставрированного «*8Причала». Торжественное открытие скульптуры состоится 20 августа.
8 августа сообщалось, что в центре Киева на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки. Объект установили в столице 27 сентября 2018 года, вместо свергнутого памятника Ленину.