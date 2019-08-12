В Нацполиции хотят отнести незаконную добычу янтаря к особо тяжким преступлениям

По мнению главы Нацполиции, первым шагом должно стать усиление уголовной ответственности за нарушение правил пользования недрами, а также за операции с нелегально добытыми камнями.

Председатель Нацполиции Сергей Князев заявляет, что для борьбы с нелегальной добычей янтаря в Украине прежде всего необходимо отнести это преступление к категории тяжких или особо тяжких.

Об этом глава Нацполиции сказал сегодня в рамках рабочего совещания на Житомирщине под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ведомства.

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Он считает, что первым шагом должно стать усиление ответственности за нарушение правил пользования недрами, а также за операции с нелегально добытыми камнями. Кроме того, следует законодательно урегулировать процесс добычи янтаря.

«В первую очередь необходимо усилить уголовную ответственность за нарушение правил охраны недр. Изменения в Уголовный кодекс в части отнесения этого преступления к категории тяжких или особо тяжких позволят более эффективно документировать деятельность организаторов и исполнителей этого незаконного бизнеса», - отметил председатель Нацполиции.

Следующим шагом, подчеркнул он, могло бы стать введение уголовной ответственности за сбыт нелегально добытого янтаря. В настоящее время к ответственности привлекаются только старатели и перевозчики, то есть обычные исполнители, а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, такой ответственности избегают.

«Важной мерой по предотвращению нелегальной добыче янтаря является законодательное урегулирование этой деятельности. Этот процесс нашел свое отражение в проекте закона «О добыче и реализации янтаря», принятом Верховной Радой в первом чтении еще в 2015 году, однако уже в феврале 2017 законопроект согласован не был», - напомнил Князев.

По его словам, в законопроекте четко определялись условия легализации этого бизнеса, регламентировались и упрощались разрешительные процедуры.

«При отсутствии соответствующего нормативного акта мы имеем множество старателей, работающих вне закона, и только два госпредприятия, которым официально разрешена добыча янтаря», - подчеркнул Князев.

В то же время глава Нацполиции отметил, что из-за постоянной смены работников и руководящего состава предприятия находятся в состоянии стагнации и фактически не приносят прибыли государству. При этом за каждую тонну незаконно добытого янтаря госбюджет недополучает около 600 тыс. грн.

«По ориентировочным расчетам, только старатели Ривненской области в местные бюджеты должны платить в год 20 млн грн налога и по 30 тыс. грн за каждый гектар арендованных земель», - добавил глава Нацполиции.