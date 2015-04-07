Завтра в Харькове из-за ремонта стелы закроют движение транспорта по проспекту Правды

В Харькове из-за проведения ремонтных работ на cтеле с флагом Украины, которую демонтировали из-за повреждений в результате взрыва, 8 апреля закроют движение транспорта по проспекту Правды.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

В горсовете отметили, сейчас движение по проспекту Правды возобновлено, однако дорогу перекроют 8 апреля с 13:00.

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"Движение транспорта возобновится после окончания ремонта", - отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 7 апреля около 3:40 неизвестные взорвали стелу с Государственным Флагом Украины на проспекте Правды. Это событие квалифицировано как террористический акт. Рабочие демонтировали стелу, которая была повреждена взрывом.

В пресс-центре СБУ сообщили, что задержали предполагаемого организатора взрывов в городе, в том числе подрыва стелы на проспекте Правды.

Местные власти обещают восстановить поврежденную в результате теракта стелу с флагом Украины до 11 апреля.