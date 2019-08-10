"Мучили каждый день": освобожденный политзаключенный Стешенко вспомнил, как из него "выбивали" признание

По словам освобожденного политзаключенного, его пытками заставляли оговорить других людей.

Украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из крымской колонии, заявил, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками.

Об этом он сказал в интервью «Крым.Реалии»

По его словам, видео признание записали после пыток.

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«То, что я говорил там — это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили пакетами, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать, что они хотели ... пока не записали видео, мучили каждый день», — рассказал Стешенко.

Он также отметил, что провел в ФСБ три месяца, с 24 апреля до 26 июля 2018 года, но не знает, в каком именно месте его удерживали.

«Я не знаю, где был, в каком-то подвале, сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а до наручников была пристегнута гиря весом в 24 килограмма», — вспомнил политзаключенный.

Напомним, об исчезновении Александра Стешенко стало известно 12 апреля – от правозащитников, к которым обратилась семья задержанного. Мать Александра пожаловалась, что ее сын был задержан пограничниками РФ на КПВВ "Чонгар". По данным, полученным от матери, Александр ехал в Крым к знакомой, которую знает уже длительное время. Раньше знакомая проживала в Харькове, мать пропавшего не подозревает подругу сына.

Почти через две недели Александра Стешенко нашли в СИЗО Симферополя. Но 24 апреля его вывезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении. Позже адвокат Айдер Азаматов сообщил о похищении харьковчанина.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что Стешенко пытали и заставили дать нужные ФСБ показания.

Так называемый Центральный районный суд в оккупированном Симферополе приговорил харьковчанина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

6 августа 2019 года украинского политзаключенного Кремля освободили условно-досрочно из крымской колонии и доставили в Харьков.