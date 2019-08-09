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Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ в сфере информбезопасности

20:23, 09 августа 2019
Общество
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Зеленский сделал важное назначение в СБУ / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №590/2019 от 9 августа размещен на сайте главы государства.

«Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

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Теги: #СБУ#Владимир Зеленский