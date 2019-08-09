Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ в сфере информбезопасности
20:23, 09 августа 2019Общество
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На должность назначен Николай Кулешов.
Зеленский сделал важное назначение в СБУ / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №590/2019 от 9 августа размещен на сайте главы государства.
«Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», - говорится в документе.
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