"Судья Майдана" Кушнир благодаря прокурору может избежать наказания

Прокурор Управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Николай Николаев намерен отказаться от обвинения по делу против судьи Соломенского райсуда Киева Светланы Кушнир в связи с якобы недоказанностью ее вины.

Судья Соломенского райсуда столицы Светлана Кушнир, которая в январе 2014 года постановила взять под стражу двоих водителей, перевозивших шины для собственных нужд, может избежать наказания благодаря прокурору.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялось очередное заседание Киево-Святошинского районного суда Киевской области, который рассматривает дело Кушнир.

В начале заседания адвокат потерпевших Роман Маселко заявил отвод судье Светлане Хрипун в связи с тем, что, по его словам, она имеет к нему предвзятое отношение как к члену Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей.

Поскольку был заявлен отвод, то заседание де-факто не началось, потому что другой судья этого суда должен был рассмотреть ходатайство об отводе судьи Хрипун, заявленное Маселко.

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После заседания прокурор Управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Николай Николаев заявил журналистам, что намерен подать судье Хрипун ходатайство об отказе от обвинения судьи Кушнир в связи с якобы недоказанностью ее вины. По словам Николаева, поскольку сегодня заседание суда не состоялось, то он сделает это на следующем заседании.

Николаев также добавил, что о намерении отказаться от обвинения Кушнир сообщил заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку, однако еще не получил от него ответ.

Вместе с тем, прокурор не объяснил журналистам, почему, несмотря на то, что это дело слушается в суде уже несколько лет, он единолично только сейчас пришел к выводу, что следствие не доказало вину судьи Кушнир.

Также Николаев добавил, что поддерживает обвинение по делу судьи Кушнир только с мая этого года.

В то же время в комментарии журналистам руководитель Николаева прокурор Алексей Донской отметил, что для того, чтобы закрыть дело Кушнир на основаниях, на которые указал Николаев, нужно согласовать этот вопрос с заместителем генпрокурора.

Донской заверил журналистов, что закрыть дело на основаниях, о которых говорил Николаев, невозможно, поскольку доказанность или недоказанность вины устанавливается после исследования доказательств в суде, а они еще не исследовались.

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В свою очередь адвокат Маселко предположил, что дело может быть закрыто якобы из-за процессуальных нарушений, а именно - что подозрение судье Кушнир физически вручил в руки не заместитель генпрокурора.

Напомним, что в январе 2014 года в Киеве на бульваре Леси Украинки правоохранители остановили два автомобиля, в которых водители перевозили использованные автомобильные шины. Один из водителей пояснил, что везет шины для строительства выгребной ямы, другой сказал, что шины ему необходимы для сооружения отбойника на автодроме.

Однако милиция инкриминировала им участие в массовых беспорядках и подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Несмотря на то, что в суде свидетели заявили, что эти водители действительно везли шины для использования в собственных нуждах, что они не имели отношения к массовым акциям протеста и соответственно шины везли не на Майдан, судья Кушнир удовлетворила ходатайство правоохранителей, и оба водителя были взяты под стражу.

Сейчас судью Кушнир судят за вынесение этого решения, за то, что она, не приняв во внимание показания свидетелей и другие доказательства, вынесла заведомо неправосудное решение.

Как сообщал УНИАН, 227 судей Майдана продолжают работать и осуществлять правосудие.