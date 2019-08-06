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Отказался от присяги и голодал: в Нацгвардии разгорелся скандал из-за призывника

15:25, 06 августа 2019
Общество
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После призыва умер больной отец призывника / Фото УНИАН

Об этом Суспільному рассказал его брат Дмитрий Тищенко.

Потаманов голодал в воинской части №3017 с 29 июля, сейчас он уже начал кушать и пить.

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По словам брата, вместе с матерью их пустили к Потаманову, где они и попросили Егора прекратить голодовку. Потаманов не ел и не пил ничего, кроме воды, ровно неделю.

Отказ от еды призывник объяснял тем, что его якобы незаконно задержали и призвали на службу. В части он отказался принимать присягу. После "задержания" умер его больной отец.

Заместитель командира части по работе с личным составом Игорь Николаев сказал, что вопрос призыва в военкомат в данном случае должна расследовать Нацполиция.

Как сообщал УНИАН, при прохождении срочной службы военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение в сумме 350 гривен.

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Теги: #Нацгвардия#призывники