Отказался от присяги и голодал: в Нацгвардии разгорелся скандал из-за призывника
Призывник Егор Потаманов неделю голодал из-за якобы незаконного задержания и призыв на службу в воинскую часть Национальной гвардии.
Об этом Суспільному рассказал его брат Дмитрий Тищенко.
Потаманов голодал в воинской части №3017 с 29 июля, сейчас он уже начал кушать и пить.
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По словам брата, вместе с матерью их пустили к Потаманову, где они и попросили Егора прекратить голодовку. Потаманов не ел и не пил ничего, кроме воды, ровно неделю.
Отказ от еды призывник объяснял тем, что его якобы незаконно задержали и призвали на службу. В части он отказался принимать присягу. После "задержания" умер его больной отец.
Заместитель командира части по работе с личным составом Игорь Николаев сказал, что вопрос призыва в военкомат в данном случае должна расследовать Нацполиция.
Как сообщал УНИАН, при прохождении срочной службы военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение в сумме 350 гривен.