В Херсоне прошел Всеукраинский фестиваль семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна (фото)

Организаторы фестиваля получили более 30-ти заявок, что превышало их возможности.

Двадцать одна семья из Херсонской, Одесской и Николаевской областей, а также из Киева и Киевской области стали участниками второго всеукраинского семейного квеста-фестиваля «Счастливы вместе», прошедшего в Херсоне со 2 по 4 августа.

Как рассказала корреспонденту УНИАН организатор фестиваля, руководитель общественной организации «Солнечные дети Херсонщины» Ирина Ханикова, этот фестиваль – уникальный для Украины, так как в нем участвуют не только дети с синдромом Дауна, но и семьи, воспитывающие таких детей.

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«Когда в семье такой ребенок, то в поддержке нуждается не только он, но и вся семья. Такую задачу мы и стараемся решить нашим фестивалем. И вторая немаловажная задача – работа фестиваля как площадки для общения таких семей, обмена полезной информацией, что в их ситуации жизненно необходимо. Я, как мама «солнечного» ребенка, все это испытала на себе, и, признаюсь, была очень удивлена тем, что в Украине никогда не было именно такого семейного фестиваля. Потому и решила его организовать», - рассказала Ханикова.

По ее словам, организаторы фестиваля получили более 30-ти заявок, что превышало их возможности.

«В прошлом году в первом фестивале «Счастливы вместе» участвовали 15 семей, в этом – 21. Будем стараться следующие фестивали делать более масштабными, так как с каждым годом заявок будет наверняка больше, так как все больше семей с «солнечными» детьми понимают, что их ситуация – не повод для стыда и не повод отказываться от радостей жизни», - сказала Ханикова.

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В программе фестиваля были спортивный, кулинарный и творческий конкурсы. Гран-при (путевка на отдых всей семьи в пансионате на Черном море) достался семье Гандрабург (с. Дарьевка Белозерского района Херсонской области), победа в спортивном конкурсе досталась семье Мищанинцевых (Херсон), в кулинарном – семье Лещенко (Киев), в творческом – семье Саханевич (Скадовск Херсонской области). Победители в номинациях получили в качестве призов бытовую технику.

Синдром Дауна – генетическая аномалия, обусловленная наличием в клетках человека дополнительной, третьей хромосомы в 21 паре (21/3). Рождение ребенка с этим синдромом не зависит от образа жизни родителей, состояния здоровья, вредных привычек, питания, достатка, образования, религиозных убеждений, национальности. 80% этих детей рождается у молодых родителей (до 35 лет). Примерно каждый 700-й младенец в мире имеет синдром Дауна. Ежегодно в Украине рождается около 450 таких детей.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стипендиях главы государства для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских соревнованиях, и их тренеров.