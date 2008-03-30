Внимание! Во время визита Джорджа Буша в Киеве закроют несколько улиц

В Киеве во время визита Президента США Джорджа БУША 31 марта – 1 апреля будет запрещено движение по некоторым улицам столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, для проезда будут закрыты: улица А.Тарасовой; перекресток улиц Владимирской и Софийской до перекрестка улиц Михайловской и Владимировского проезда; выезд из переулка Рыльского на Софийскую площадь; перекресток улицы Б.Житомирской и улицы Владимирской до дома по улице Владимирская, 13; перекресток улицы Софийской и переулка Михайловского до перекрестка улицы М.Житомирская и переулка Михайловского; перекресток улицы М.Житомирская и переулка Михайловского до Владимировского проезда.

Также столичные власти просят водителей в указанный период с целью уменьшения пробковых ситуаций на улицах города ограничить пользование частным транспортом.