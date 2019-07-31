Годовщина смерти Гандзюк: под Главным управлением полиции в Херсоне жгут дымовые шашки (фото, видео)

На акции присутствовал отец убитой активистки.

31 июля, в день годовщины нападения на активистку Екатерину Гандзюк, под Главным управлением полиции в Херсонской области собрались друзья убитой, они зажгли дымовые шашки и переименовали улицу именем Гандзюк.

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Об этом сообщили присутствующие на акции, передает "Украинская правда".

"Около 13:00 пришли примерно 50-60 друзей Кати. Они зажгли дымовые шашки и установили табличку с названием улицы и номером здания", - рассказал участник акции.

Он также добавил, что к собравшимся вышел заместитель начальника ГУ НП Алексей Манжиевский и заверил, что снимать табличку с именем Екатерины Гандзюк не будут.

На акции присутствовал отец убитой активистки.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.

19 июня Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook опубликовал открытое письмо, в котором попросил Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки и согласился встретиться.