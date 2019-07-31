Фестиваль песчаных скульптур в Одессе: "золото" отдали русалке, а "серебро" - моржу (видео)

Девять команд профессионалов и аматоров активно орудовали стеками и лопатами, чтобы явить миру оригинальные изваяния со сказочными персонажами и морскими обитателями.

В Одессе состоялся третий фестиваль песочных скульптур. На этот раз мастера творили на набережной Ланжерона из 40 тонн специального карьерного песка.

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Девять команд профессионалов и аматоров активно орудовали стеками и лопатами, чтобы явить миру оригинальные изваяния со сказочными персонажами и морскими обитателями.

Часть набережной, где работали участники феста, оградили лентой, чтобы зрители не мешали работе. И, как оказалось, не напрасно: люди окружили локацию и постоянно фотографировали происходящее.

Правда, по словам участников, такой ажиотаж возник ближе к вечеру, когда горы песка начали постепенно превращаться в животных, здания и мифических существ.

Каждая команда создавала одну масштабную скульптуру. Для мероприятия на набережную завезли около 40 тонн песка. Его, по словам организаторов, специально для таких целей подняли со дна озера, поскольку он мельче и лучше держит форму.

За восемь часов озерный песок превратили в девять изваяний на морскую тематику. Можно было увидеть моржа, морского конька, больших медуз и женщину с пышными формами в надувном круге. А еще льва, сидящего на панцире черепахи, осьминога, охраняющего сундук, и русалку.