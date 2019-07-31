Стало известно, кто возглавил полицию Днепропетровщины после скандального увольнения предшественника

Временно руководить правоохранителями области будет 42-летний полковник.

Артем Васицкий начал временно исполнять обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области. Он был назначен приказом главы Нацполиции Сергея Князева от 29 июля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во вторник, 30 июля, Васицкого представил личному составу заместитель председателя Нацполиции Игорь Клименко.

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Пресс-служба регионального управления сообщает, что до назначения Васицкий занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника криминальной полиции. На этом посту 42-летний полковник полиции нес службу с 2017 года.

До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска Донецкой области и имеет 23 года опыта оперативной работы.

Как сообщал УНИАН, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий начальником ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным ГБР, 12 сентября 2018 года патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения; за рулем автомобиля находился водитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Во время общения с патрульными водитель, вероятно, позвонил своему руководителю - после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения «КОРД» и задержали патрульных полицейских.

27 июля президент Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

28 июля Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для расследования инцидента с задержанием патрульных.

29 июля Виталий Глуховеря уволен с должности начальника полиции Днепропетровской области.