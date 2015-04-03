Полиграфкомбинат "Украина" начал печатать бланки удостоверений водителя и свидетельств о регистрации ТС

Об этом сообщается на сайте государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина"".

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"Несмотря на это, Полиграфкомбинат "Украина" будет работать в выходные дни, чтобы в кратчайшие сроки осуществить поставку бланков документов", - сказано также в сообщении предприятия.

Ранее государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" информировало, что не влияет на ситуацию с дефицитом удостоверений водителя и свидетельств о регистрации транспортных средств и не имеет возможности на нее повлиять.

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"16.03.2015 Полиграфкомбинатом "Украина" направлен в адрес Министерства внутренних дел Украины подписанный договор на поставку указанных бланков по цене 213,00 грн. (курс НБУ 23,45 грн/долл.) с НДС. Повышение стоимости обусловлено объективными экономическими факторами. Для изготовления бланков документов используются импортные материалы, в связи с отсутствием их производства в Украине. За период с мая 2014 года по настоящее время произошла резкая девальвация валюты (99,3%), а кроме того, распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.02.2015 №119-р было введено импортный сбор в размере 5% стоимости материалов, что по независимым от производителя причинам повлияло на стоимость бланков документов", - также сообщили на предприятии.