В зону АТО отправили 6 микроавтобусов с продуктами к Пасхе: сыром, колбасой, ветчиной и хреном

Аграрии Бучацкого и Монастыриского районов Тернопольской области отправили сегодня в зону проведения антитеррористической операции шесть микроавтобусов с продуктами к Пасхе.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, продукцию для военных предоставили как мелкие фермеры, так и крупные агропредприятия.

«Мы везем колбасу, сыр, масло, ветчину, хрен. То есть все, что необходимо для того, чтобы наши воины ощутили тепло Пасхальных праздников, чтобы почувствовали, что мы о них помним и за них болеем», - отметил один из инициаторов сбора и отправки продукции, председатель наблюдательного сонета «Бучачагрохлебпром» Петр Гадз.

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Присутствовавший на церемонии отправки председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна выразил благодарность всем аграриям, которые присоединились к реализации данного замысла.

«Очень важно, что в нашем крае есть люди, которые хотят создать ощущение праздника тем ребятам, которые ежедневно рискуют жизнью, воюя за Украину», - сказал он.