На въезде в Киев в багажнике машины нашли противотанковый гранатомет (фото)

Во время общения с патрульными водитель машины заметно нервничал, поэтому патрульные решили провести поверхностную проверку его транспортного средства.

На въезде в Киев со стороны одесской трассы сегодня, 27 июля, патрульные полицейские при осмотре автомобиля обнаружили в багажнике предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что около 12:00 на одесском КП (въезд в Киев) патрульные остановили автомобиль Skoda из-за технической неисправности транспорта.

Во время общения с патрульными водитель машины заметно нервничал, поэтому патрульные решили провести поверхностную проверку его транспортного средства. В багажнике автомобиля патрульные обнаружили предмет, похожий на РПГ. Мужчина не смог объяснить, откуда он взял эту вещь, куда именно везет и что хотел с ней сделать.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и квалификации действий мужчины.