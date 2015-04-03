Жители оккупированных территорий просят боевиков покинуть Донбасс – штаб

Жители оккупированных территорий просят боевиков покинуть Донбасс.

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

«Местное население, которое проживает на временно оккупированной территории, уже понимает то, что люди с оружием, которые находятся у них в населенных пунктах, никакие не защитники и несут одни проблемы», - говорится в сообщении.

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В штабе обороны Мариуполя отмечают, что местные жители начинают высказывать свое недовольство, просят незаконные вооруженные формирования покинуть их территорию, активнее сотрудничают с украинской стороной.

По данным сектора «М», «некоторые участники вооруженного конфликта, которые воюют на противоположной стороне, высказывают свое недовольство тем, что за последние несколько месяцев им не платят заработную плату. В связи с этим им приходится переходить в другие незаконные вооруженные формирования».