В Донецкой области боевики приказали жителям села покинуть его территорию в течение суток
14:21, 17 января 2015Общество
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В селе Октябрь Новоазовского района Донецкой области члены бандформирования «ДНР» приказали местным жителям в течение суток покинуть территорию населенного пункта.
REUTERS
В Донецкой области боевики приказали жителям одного из населенных пунктов в течение суток покинуть территорию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеПеред очередным "перемирием" в Станице Луганской шли настоящие уличные бои - боец НГУ"В селе Октябрь Новоазовского района Донецкой области члены бандформирования «ДНР» приказали местным жителям в течение суток покинуть территорию населенного пункта", - сообщил Лысенко.
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