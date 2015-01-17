В Донецкой области боевики приказали жителям села покинуть его территорию в течение суток

В Донецкой области боевики приказали жителям одного из населенных пунктов в течение суток покинуть территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеПеред очередным "перемирием" в Станице Луганской шли настоящие уличные бои - боец НГУ"В селе Октябрь Новоазовского района Донецкой области члены бандформирования «ДНР» приказали местным жителям в течение суток покинуть территорию населенного пункта", - сообщил Лысенко.