Денисова просит ООН помочь в перемещении заключенных из ОРДЛО

Омбудсмен подчеркнула, что ей с оккупированной территории Луганской области за последние полгода удалось переместить уже 319 человек, однако оккупационная администрация т.н. «ДНР» блокирует этот процесс.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила главу Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека Матильду Богнер помочь в перемещении заключенных из оккупированного Донбасса на территорию Украины.

Как сообщила омбудсмен в социальной сети Facebook, она более предметно обсудила с Богнер ситуацию на востоке Украины и связанные с конфликтом нарушения прав человека - усложненное пересечение линии разграничения, трудности с реализацией социальных выплат и пенсий.

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Омбудсмен сообщила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность осуществлять удаленный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. "Поэтому я обратилась к главе миссии с просьбой об обмене информацией", - заявила Денисова.

"Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба - на этих вопросах я особо сделала акцент", - заявила омбудсмен.

"Также попросила содействия в перемещении заключенных из ОРДЛО на территорию Украины. Если с временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н.« ДНР »блокирует этот процесс", - подчеркнула она .

В этой связи Денисова уточнила, что передаст Богнер эти дела и дела незаконно удерживаемых граждан Украины в Российской Федерации и Крыму.

Как сообщал УНИАН, Богнер одну из первых своих рабочих поездок после назначения на должность осуществит на Донбасс.