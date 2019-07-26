Денисова просит ООН помочь в перемещении заключенных из ОРДЛО
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила главу Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека Матильду Богнер помочь в перемещении заключенных из оккупированного Донбасса на территорию Украины.
Как сообщила омбудсмен в социальной сети Facebook, она более предметно обсудила с Богнер ситуацию на востоке Украины и связанные с конфликтом нарушения прав человека - усложненное пересечение линии разграничения, трудности с реализацией социальных выплат и пенсий.
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Омбудсмен сообщила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность осуществлять удаленный мониторинг ситуации в оккупированном Крыму. "Поэтому я обратилась к главе миссии с просьбой об обмене информацией", - заявила Денисова.
"Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба - на этих вопросах я особо сделала акцент", - заявила омбудсмен.
"Также попросила содействия в перемещении заключенных из ОРДЛО на территорию Украины. Если с временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н.« ДНР »блокирует этот процесс", - подчеркнула она .
В этой связи Денисова уточнила, что передаст Богнер эти дела и дела незаконно удерживаемых граждан Украины в Российской Федерации и Крыму.
Как сообщал УНИАН, Богнер одну из первых своих рабочих поездок после назначения на должность осуществит на Донбасс.